Все уходит! Володина назвала знак зодиака, которому повезет впервые за 15 лет

Астролог Василиса Володина заявила, что у Раков 2023 год сложится крайне удачным. По ее словам, Плутон впервые за 15 лет выйдет из этого знака. А это значит, что можно будет выдохнуть — наступят хорошие перемены.

«Все, что вас давило, сковывало, сдерживало, уходит. Вас тоже как будто выпустили на свободу, и теперь можно делать все, что захочешь, и уже не оглядываться на партнера», — заявила она.

Володина подчеркнула, что перемены будут и в личной жизни. Ракам пришло время загадывать желания, которые сбудутся.

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