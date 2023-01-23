Жизнь развернется на 180 градусов! Володина предрекла перемены

Астролог Василиса Володина заявила, что жизнь Львов в год Кролика изменится практически кардинально. По ее словам, на это будет влиять затмение.

«Затмения — совершенно любые — это особенное время и особенное, тонкое влияние. Они могут полностью поменять вашу жизнь», — заявила она.

Кстати, астрологи говорят, что в 2023 году будет два солнечных и два лунных затмения:

– 20 апреля 2023 года в 07:12:25 MSK — Гибридное солнечное затмение.

– 5 мая 2023 года в 20:33:56 MSK — Полутеневое лунное затмение.

– 14 октября 2023 года в 20:55:01 MSK — Кольцевое солнечное затмение

– 28 октября 2023 года в 23:23:55 MSK — Частичное лунное затмение.

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