Глоба: три знака зодиака, которым надо беречь здоровье в 2023 году — глупые посыпают голову пеплом

Год Водяного Кролика приготовил для всех знаков зодиака щедрые подарки, одним — деньги и любовь, другим — карьерный рост и прибавление в семье. При этом кому-то придется обеспокоиться своим здоровьем. Детальным прогнозом в своем YouTube-канале поделилась Тамара Глоба.
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Рыбы
Для них год Водяного Кролика станет нейтральным. Правда, есть одно условие. Рыбам ни в коем случае нельзя проявлять несдержанность и воинственность. В противном случае, символ года отплатит им тем же.
Рыбам придется работать едва ли не на износ. Что в свою очередь скажется на их самочувствии. Из-за усталости могут обостриться хронические заболевания. Апрель и вовсе добавит проблем, вгонит в состояние стресса из-за финансовых трудностей.
Май, июнь и октябрь — опасность будет поджидать в путешествиях.
Весы
Весь год на первом плане дела семейные. Вторая половина года принесет им долгожданную отдачу. Вложения наконец-то окупятся, и этот знак зодиака получит денежный куш. При этом Весы могут ощутить усталость. Астролог советует не затягивать с походом к врачу, если вдруг обнаружатся какие-то проблемы со здоровьем. Ими лучше заняться сразу, не откладывая в долгий ящик.
Начиная с марта, в течение весны и лета для Весов наступит очень важное время — по ширине творческих возможностей, личного успеха, сферы влияния. Это начало нового периода, который последует далее в 2024 год. Но весной Весы могут столкнуться с трудностями в материальных вопросах — берегите финансы и имущество.
Близнецы
Год Водяного Кролика принесет в их жизнь те перемены, на которые они и не рассчитывали. От Близнецов требуется быстрая и незамедлительная реакция. Главное — не проспать свое везение.
«Осенью Близнецов ждут серьезные перемены. Откроются перспективы вдали от дома. Важно уделять пристальное внимание аспектам карьеры, так как это все подготовка к следующему этапу», — заверила Тамара Глоба.
При этом им не следует забывать о здоровье: в январе – марте рожденные под этим знаком зодиака могут столкнуться с сильным стрессом. Опасности ушибов, каких-то аварийных ситуаций могут коснуться периода начала года.