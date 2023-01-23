Глоба: три знака зодиака, которым надо беречь здоровье в 2023 году — глупые посыпают голову пеплом

Год Водяного Кролика приготовил для всех знаков зодиака щедрые подарки, одним — деньги и любовь, другим — карьерный рост и прибавление в семье. При этом кому-то придется обеспокоиться своим здоровьем. Детальным прогнозом в своем YouTube-канале поделилась Тамара Глоба.

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Рыбы

Для них год Водяного Кролика станет нейтральным. Правда, есть одно условие. Рыбам ни в коем случае нельзя проявлять несдержанность и воинственность. В противном случае, символ года отплатит им тем же.

Рыбам придется работать едва ли не на износ. Что в свою очередь скажется на их самочувствии. Из-за усталости могут обостриться хронические заболевания. Апрель и вовсе добавит проблем, вгонит в состояние стресса из-за финансовых трудностей.

Май, июнь и октябрь — опасность будет поджидать в путешествиях.