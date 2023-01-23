Откроются двери! Володина назвала знак зодиака, которого ждет небывалое счастье в 2023 году

Астролог Василиса Володина заявила, что для Скорпионов 2023 год сложится крайне удачным. По ее словам, перед представителями этого созвездия откроются двери.
«Скорпионам откроются семейные тайны или удивительным образом отыщутся корни, и вы сможете приникнуть к ним, понять и прочувствовать, откуда есть пошла ваша конкретная человеческая жизнь», — заявила она.
Повезет Скорпионам и в личной жизни. Володина уверяет, что у этого знака есть все шансы завести детей в год Кролика.
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