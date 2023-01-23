Гороскоп удачи по дате рождения: бесхитростный делец, которому обещан денежный куш — Глоба

В год Водяного Кролика предприимчивые Раки сумеют залатать пробоину в семейном бюджете. При этом рожденные под этим знаком зодиака в начале года будут переживать внутренние страдания: их ждут духовные и материальные потери. Они слишком много взвалили на себя. И ноша покажется им тяжелой. Поддержкой в эти сумрачные дни, как считает Тамара Глоба, станут близкие. Как бы странно это не звучало, но именно поездки помогут Ракам спасти их от проблем и потерь.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Те, кто родились в период с 22 июня по 22 июля могут рассчитывать на успех, находясь вдали от дома. Именно там они найдут дополнительный заработок. Весна станет периодом перемен в сфере карьеры, дома, переезда и даже миграции.