Какие знаки станут самыми везучими в сезон Водолея: ищем себя в списке — годен до 17 февраля

С 20 января по 17 февраля на земле царствует сезон Водолея. На некоторых представителей зодиакальной системы планеты повлияют особенным образом, поведя их к удаче, изобилию и любви.

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В списке счастливчиков оказались Тельцы, Весы, Козероги и Водолеи. Тельцы в данный период могут хорошо продвинуться по карьерной лестнице или сменить работу на более удачную. Это принесет хороший доход.

Весам светит красивая любовь и новые чувства, а также невероятные позывы к творчеству.

Козерог сможет накопить на покупку своей мечты, а еще приобрести навык, который в будущем даст хороший доход.

Водолей просто обязан проявить смелость. Решительные поступки сейчас будут иметь хорошие результаты!

Источник: rsute.ru.