«Безденежье, проблемы со здоровьем!»: Володина назвала знак зодиака, которого ждет черная полоса

Астролог Василиса Володина предупредила Весы от опасности. По ее словам, представителям этого знака зодиака нужно срочно заняться своим здоровьем и перестать геройствовать.

«Если в этом году что-то не долечивается, то, к великому сожалению, переходит в хронику или тянется очень долго», - заявила она.

Также Весам, по мнению Володиной, стоит запастись терпением. В деньках этому знаку зодиака не очень будет вести в 2023 году.

«В течение 2023 года рекомендую вам высматривать чужой каравай и разевать рот на него – в пределах законности, разумеется», - добавила астролог.

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