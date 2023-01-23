«Все тайное станет явным!»: один знак предостерегла Глоба – ваши секреты скоро всплывут

Астролог Тамара Глоба рассказала Рыбам, что 2023 год станет для них переменным. С одной стороны, в первой половине им светит успех и везение. Но с другой стороны их секреты могут выйти им боком.

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