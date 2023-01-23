«Откроются перспективы вдали от дома»: фаворит, которого ждут серьезные перемены по судьбе - Глоба

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который весь 2023 год будет испытывать на себе силу Водяного Кролика. Близнецы станут теми фаворитами, которым по судьбе идут значительные перемены. Их нужно принять смело.

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