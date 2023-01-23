«В январе-марте столкнутся с сильным стрессом»: Глоба назвала того, чье здоровье под жестким ударом

Год Водяного Кролика станет для Близнецов периодом перемен. Им придется проявить особую активность и гибкость, чтобы с легкостью подстроиться под резко изменяющиеся условия. Уже в марте могут произойти события, которые несколько помешают работе. Этот знак зодиака сумеет удержаться на плаву, если ему помогут близкие и друзья.

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При этом Тамара Глоба советует Близнецам не забывать о здоровье.