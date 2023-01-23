«Успех, поддержка, внимание!»: Глоба назвала везунчика года — уже в первой половине знак выделится

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Этим нужно воспользоваться, чтобы построить хорошую базу для своего безоблачного будущего.

«Первая половина года принесет Рыбам успех, поддержку, внимание! Люди увидят в Рыбах лучшие черты. В это время ничего плохого для вас не может случиться, но только если вы не пойдете сами с открытым забралом на неприятности», — сказала астролог.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.