«Успех, поддержка, внимание!»: Глоба назвала везунчика года — уже в первой половине знак выделится

«Успех, поддержка, внимание!»: Глоба назвала везунчика года – уже в первой половине этот знак выделится

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Надежды Стрелец.

Все будет удаваться этим людям.

Тамара Глоба в своем прогнозе на 2023 год выделила Рыб. Представителей знака ждут разные события, но в первой половине года они будут на волне успеха.

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Этим нужно воспользоваться, чтобы построить хорошую базу для своего безоблачного будущего.

«Первая половина года принесет Рыбам успех, поддержку, внимание! Люди увидят в Рыбах лучшие черты. В это время ничего плохого для вас не может случиться, но только если вы не пойдете сами с открытым забралом на неприятности», — сказала астролог.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.

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