Расклад на месяцы денежного довольства: владыка судьбы, который переплюнет всех в 2023 году — Глоба

Год Водяного Кролика для Тельцов обещает стать весьма интересным, этот период продолжит тенденцию прошедшего 2023 года. Во-первых, рожденные под этим созвездием получат перспективы открытий, они будут выстраивать свое будущее. Правда, первые результаты можно будет увидеть только через 8–10 лет. Вот такой долгоиграющий проект.

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Тамара Глоба назвала и месяцы денежного довольства для этого знака зодиака, который обещает стать фаворитом судьбы. Равных ему по везению стоит поискать. Особенно, если речь заходит о материальном благе.

Конец весны и начало лета — крайне успешный период для Тельцов. Люди, рожденные под этим знаком, могут смело начинать новые дела, открывать бизнес, вкладывать деньги. Это однозначно принесет свои плоды.