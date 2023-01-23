Расклад на месяцы денежного довольства: владыка судьбы, который переплюнет всех в 2023 году — Глоба

Год Водяного Кролика для Тельцов обещает стать весьма интересным, этот период продолжит тенденцию прошедшего 2023 года. Во-первых, рожденные под этим созвездием получат перспективы открытий, они будут выстраивать свое будущее. Правда, первые результаты можно будет увидеть только через 8–10 лет. Вот такой долгоиграющий проект.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Тамара Глоба назвала и месяцы денежного довольства для этого знака зодиака, который обещает стать фаворитом судьбы. Равных ему по везению стоит поискать. Особенно, если речь заходит о материальном благе.
Конец весны и начало лета — крайне успешный период для Тельцов. Люди, рожденные под этим знаком, могут смело начинать новые дела, открывать бизнес, вкладывать деньги. Это однозначно принесет свои плоды.
Зато Осенью Тамара Глоба советует Тельцам посвятить время решению семейных дел и обратить внимание на здоровье — свое и родителей. Кроме того, будут шансы начать новые отношения.