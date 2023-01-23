Стрельцы, прислушайтесь к интуиции! Вас ждет новая работа и изобилие — уже скоро

Стрельцам в 2023 году суждено сменить работу, благодаря ей они получат тот уровень дохода, о котором мечтали очень давно. Об этом поведала астролог Елена Демченко.

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Для того, чтобы понять, в какую сторону двигать дальше, Стрельцам стоит полностью положиться на собственную интуицию. Поверьте, сейчас она настроена на позитивные импульсы вселенной и не обманет вас!