Деньги отнимут, здоровье подорвут! Глоба предостерегла один знак зодиака, назвав все его беды в 2023 году

Для Овнов 2023 год обещает стать двойственным. С одной стороны для него это время успеха, новых лидерских возможностей, период, когда выпадет шанс проявить себя, но с другой — есть риск значительных материальных потерь.

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С апреля рожденных под этим созвездием Тамара Глоба советует не вкладываться в проекты. А также серьезно отнестись к своему здоровью. Октябрь — трудности в личной жизни и семье. Возникнут препятствия, касающиеся вопросов переезда.