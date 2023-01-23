«Этим нужно заниматься обязательно!»: что принесет фееричный успех Водолеям, раскрыла Глоба

Астролог Тамара Глоба рассказала Водолеям, что с лета этого года у них начинается отличное время «для укрепления жилища, земель, недвижимости».
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Она посоветовала расширять свои площади и квадратные метры, поскольку это должно в будущем дать очень хорошую отдачу.
«Этим нужно заниматься обязательно!» — заявила Глоба.
Она также заметила, что вторая половина 2023 года для Водолеев будет удачной для их обучения. Астролог считает, что это в принципе очень счастливое время для представителей знака. В этот период их возможности умножаться в несколько раз. Их ждет изобилие и успех, но стоит отложить в октябре поездки.
Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.