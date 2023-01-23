«Этим нужно заниматься обязательно!»: что принесет фееричный успех Водолеям, раскрыла Глоба

Она посоветовала расширять свои площади и квадратные метры, поскольку это должно в будущем дать очень хорошую отдачу.

«Этим нужно заниматься обязательно!» — заявила Глоба.

Она также заметила, что вторая половина 2023 года для Водолеев будет удачной для их обучения. Астролог считает, что это в принципе очень счастливое время для представителей знака. В этот период их возможности умножаться в несколько раз. Их ждет изобилие и успех, но стоит отложить в октябре поездки.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.