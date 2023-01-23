«Оборвать разговоры!»: Володина назвала главную стратегию для везунчиков на неделе с 23 по 29 января

«Оборвать разговоры!»: Володина назвала главную стратегию для везунчиков на неделе с 23 по 29 января

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Первая половина недели призывает проявить бережливость, а вторая — вспомнить о саморазвитии.

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала прогноз на неделю с 23 до 29 января. Она дала намек, кому повезет в этот период. В понедельник, 23 января Уран заканчивает свою ретроградность. Все изменения пока в будущем, однако, чувствительные их ощутят уже в ближайшие дни.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

На первый план выйдут запросы на реформы, новизну, все старые темы приелись и уходят в тень. Зато громче звучит критика, направленная на устаревшие процессы и бюрократизм.

Первая половина недели принесет полезное самоограничение и экономию. В выигрыше останутся те, кто проявит свою стойкость.

«Захочется обрывать приятные, но малополезные разговоры», — заверила Володина.

К примеру, кому-то придется решительно отказать занять денег вечным должникам. Или проявить бережливость, отбросив мысли о бесполезных дорогих приобретениях. 

На выходных те, кто не работает могут посвятить день учебе, познавательным экскурсиям, творчеству. «Если трудитесь  — ждите неординарных задач и клиентов, вдохновляющих на развитие», — добавила астролог.

Читайте также