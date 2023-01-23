«Оборвать разговоры!»: Володина назвала главную стратегию для везунчиков на неделе с 23 по 29 января

Василиса Володина в своем Telegram-канале дала прогноз на неделю с 23 до 29 января. Она дала намек, кому повезет в этот период. В понедельник, 23 января Уран заканчивает свою ретроградность. Все изменения пока в будущем, однако, чувствительные их ощутят уже в ближайшие дни.

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На первый план выйдут запросы на реформы, новизну, все старые темы приелись и уходят в тень. Зато громче звучит критика, направленная на устаревшие процессы и бюрократизм.