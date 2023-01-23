Всем плохо от них! Названы три знака зодиака, которых лучше не трогать на этой неделе

Всем плохо от них! Названы три знака зодиака, которых лучше не трогать на этой неделе

Негативщиков желательно обходить стороной. Фото: Global Look Press

Настроение у представителей зодиакальной системы сейчас не самое позитивное.

Астрологи назвали три знака зодиака, которые сейчас настроены не лучшим образом. Их негативные эмоции разрушают все вокруг, портят людям настроение, мешают спокойно жить и достигать своих целей.

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В таком состоянии представители зодиакальной системы пробудут до конца января. Чтобы не насобирать на себя отрицательную ауру, лучше их не трогать вообще, обходя стороной.

И одним из главных негативщиков недели стали Козероги. Они проявят несдержанность в высказываниях, раня всех вокруг.

Неплохо бы держаться в стороне и от Львов, которые своими поступками испортят жизнь даже самых близких людей.

Стрельцы будут ощущать себя весь январь не в своей тарелке и при этом обвинять в бедах окружающих, но не себя.

Источник: belnovosti.by.

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