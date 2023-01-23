Всем плохо от них! Названы три знака зодиака, которых лучше не трогать на этой неделе

В таком состоянии представители зодиакальной системы пробудут до конца января. Чтобы не насобирать на себя отрицательную ауру, лучше их не трогать вообще, обходя стороной.

И одним из главных негативщиков недели стали Козероги. Они проявят несдержанность в высказываниях, раня всех вокруг.

Неплохо бы держаться в стороне и от Львов, которые своими поступками испортят жизнь даже самых близких людей.

Стрельцы будут ощущать себя весь январь не в своей тарелке и при этом обвинять в бедах окружающих, но не себя.

Источник: belnovosti.by.