Названы три знака зодиака, которым сильно повезет на этой неделе: деньги тянутся магнитом

Астролог Лилия Любимова назвала трех счастливчиков этой недели, которым будет несказанно везти с 23 января по 29 января.

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Близнецы могут получить выгодное предложение, если смогут проявить себя творчески. А звезды этому как раз способствуют. Нужно создавать то, к чему тянется душа, и удача улыбнется.

Раки могут встретить интересного человека на неделе, он подарит им радость и счастье. Обучение чему-то новому принесет неожиданные результаты. Также порадует семья.