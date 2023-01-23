Названы три знака зодиака, которым сильно повезет на этой неделе: деньги тянутся магнитом

Астролог Лилия Любимова назвала трех счастливчиков этой недели, которым будет несказанно везти с 23 января по 29 января.
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Близнецы могут получить выгодное предложение, если смогут проявить себя творчески. А звезды этому как раз способствуют. Нужно создавать то, к чему тянется душа, и удача улыбнется.
Раки могут встретить интересного человека на неделе, он подарит им радость и счастье. Обучение чему-то новому принесет неожиданные результаты. Также порадует семья.
Козероги на этой неделе убедятся, что чудо существует. Неожиданная удача может свалиться буквально на голову, например, отличная должность или работа. Астролог советует поддаться интуиции. Возможно, это и есть путь к желаемому уровню благосостояния.
Источник: rsute.ru.