Какие два знака зодиака изгадят свою судьбу ссорой, раскрыла Володина

Овны и Весы сейчас должны быть максимально хладнокровны, сказала астролог Василиса Володина. Если они допустят повышенную эмоциональность, это может вылиться в ссору и серьезный конфликт с необратимыми последствиями.
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Ведь далеко не все люди могут терпеть обиды и прощать, живя дальше, будто ничего не произошло вовсе.
Овны могут иметь сложные ситуации с родней. Они должны помочь им в трудной ситуации.
Весы способны сорваться из-за усталости. Отдых вам необходим, держите нервы в руках.
Источник: rsute.ru.