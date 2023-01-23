Какие два знака зодиака изгадят свою судьбу ссорой, раскрыла Володина

Какие два знака зодиака изгадят свою судьбу ссорой не с теми людьми, раскрыла Володина

Василиса Володина. Кадр: шоу «Давай поженимся!»/ Первый канал

Астролог назвала людей, которым стоит поберечь свои нервы сейчас.

Овны и Весы сейчас должны быть максимально хладнокровны, сказала астролог Василиса Володина. Если они допустят повышенную эмоциональность, это может вылиться в ссору и серьезный конфликт с необратимыми последствиями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ведь далеко не все люди могут терпеть обиды и прощать, живя дальше, будто ничего не произошло вовсе.

Овны могут иметь сложные ситуации с родней. Они должны помочь им в трудной ситуации.

Весы способны сорваться из-за усталости. Отдых вам необходим, держите нервы в руках.

Источник: rsute.ru.

Читайте также