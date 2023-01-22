Выходных не будет: Володина предрекла важные события с 28 января

Астролог Василиса Володина заявила, что выходных как таковых на следующей неделе не будет. Если вы собираетесь лежать и смотреть сериалы, то делать это не следует.

«Если не работаете — посвятите день учебе, коллективному творчеству, сходите с детьми на познавательную экскурсию или игру. Если трудитесь — ждите неординарных задач и клиентов, вдохновляющих на развитие», - заявила она.

В целом, по мнению Володиной, неделя жизнерадостная и бодрая, к концу приятная. Для большинства время течет в привычном ритме, без рывков и неожиданностей.

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