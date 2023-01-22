С 23 января! Володина заявила, что люди устали от волокиты и бюрократии

Астролог Василиса Володина заявила, что следующая неделя будет жизнерадостной и бодрой, но без нервов все равно не обойдется. По ее словам, все отчетливей звучит запрос на реформы, на новизну, старые темы приелись и уходят в тень.

«Все громче звучит критика устаревших процессов, волокиты и бюрократии. Особенно среди предпринимателей и людей, вовлеченных в масштабные производственные процессы», - заявила она.

Володина добавила, что начало недели принесет полезное самоограничение или экономию. Захочется обрывать приятные, но малополезные разговоры.

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