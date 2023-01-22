О, счастливчики: какие люди рождены под знаком Колеса Фортуны

В системе карт Таро есть свой «гороскоп», в котором каждый месяц соответствует одному из арканов. Вследствие чего карты могут подсказать, какие качества наделяют человека в зависимости от месяца рождения.

Так, например, «Колесо Фортуны» соответствует октябрю. Это знак неожиданностей, которые способны изменить жизнь к лучшему. Людям, рожденным в октябре, стоит просто довериться естественному потоку жизни, который принесет им все, чего хочется. Однако это не означает, что нужно быть пассивным и надеяться на халявное счастье. Здесь идет речь, скорее о готовности получить все необходимое в подходящий для этого момент. Доверие судьбе – вот чему учатся рожденные в октябре.

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