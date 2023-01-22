Раскрыт список людей по датам рождения, которым скоро светит счастье: деньги, удача, любовь

Нет таких знаков, которым бы не светила удача в том или ином виде деятельности и направлении жизни. Все равно каждый из нас счастлив по-своему.

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Однако в 2023 году астрологи назвали три знака зодиака, которые будут везунчиками буквально везде и во всем. Любовь, деньги, здоровье, впечатления и путешествия, - все это светит данным представителям зодиакальной системы.

Тельцы (рождены с 20 апреля по 20 мая) достигнут невероятной удачливости как раз к своему дню рождения. А чтобы мечта сбылась на сто процентов, ее нужно хорошо визуализировать. Во-первых, четко понять, чего вы хотите. Во-вторых, осознать, каким путем вы придете к своей цели и начать свой путь смело, без оглядок назад.