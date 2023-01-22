Закулисные интриги! Глоба назвала знак зодиака, которого ждет жуткое предательство

Астролог Тамара Глоба считает, что у Весов 2023 год станет сложным в плане общения с людьми. По ее словам, представителей этого созвездия будут преследовать недоброжелатели.

«Увлечения, новые связи, обольщения и разочарования могут повлиять на личную жизнь. Мощная поддержка любящих вас людей и предательство некоторых друзей идут рука об руку», - заявила она.

Глоба также подчеркнула, что на службе во второй половине весны, второй половине лета и в начале осени — споры и закулисные интриги.

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