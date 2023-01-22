Володина назвала два знака зодиака, которые из-за конфликта испортят свое будущее: берегите нервы

Астролог Василиса Володина 22 января посоветовала Овнам и Весам контролировать свой эмоциональный фон. Если этого не будет, то необдуманные слова и поступки, сделанные сгоряча, могут изрядно подпортить им жизнь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Овна могут спровоцировать конфликты из-за избыточной горячности. Если эмоции держать под контролем, то все обойдется. Вероятны сложные ситуации с родственниками, им может потребоваться помощь. Лучше всего сейчас сконцентрироваться на общении с друзьями, они настроят вас на позитив.

Весы сейчас сильно устали, но вынуждены продолжать заниматься делами. Это может подкосить их нервы и привести к серьезным конфликтам. Только самоконтроль спасет положение. Володина считает, что нужно внимательно отнестись к своему внутреннему состоянию, положение слишком сложное.

Источник: rsute.ru.