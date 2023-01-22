Потери, обманы: этому знаку зодиака Кролик приготовил удары - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что Девам 2023 год приготовил массу негативных испытаний. По ее словам, весной возможны потери и трудности у родственников.

«За кулисами привычных связей и отношений — опасность измен, не заводите интрижки, избегайте любовных авантюр, возможны кражи, потери, обманы», - заявила она.

При этом вторая половина лета и первая половина осени, по мнению Глобы, успешны в личных делах, работе, спорте, обучении и переговорах.

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