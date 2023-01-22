В начале мая! Глоба предсказала этому знаку зодиака перемены на работе - уволят

Астролог Тамара Глоба заявила, что одиноким Львам в 2023 году повезет в личной жизни. А семейных, по ее словам, наоборот, ждут серьезные испытания в браке. Также год будет сложным в плане работы. Возможно увольнение.

«На службе кардинальные перемены в начале мая и в ноябре. Ждите поддержки и осуждения одновременно», - заявила она.

Глоба также подчеркнула, что у Львов есть все шансы родить ребенка в год Кролика. Если кто-то планировал, по ее словам, то готовьтесь.

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