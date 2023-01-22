Летом! Знак зодиака, которого ждет повышение - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Тельцов в 2023 году произойдут кардинальные перемены в работе. По ее словам, начальство уже давно присматривается к представителям этого созвездия. В итоге все сложится благополучно.

«С лета и до конца года ждите уважения и признания, но успех не очень легкий. Вас ждет повышение по службе», - заявила она.

При этом летом. По словам Глобы, Тельцов также ждут масштабные перемены в доме - необходим ремонт, переезд, забота о родителях.

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