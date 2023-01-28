Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля для всех знаков зодиака

Неделя ознаменуется напряжением в сфере отношений. Конфликт может вспыхнуть буквально на ровном месте. Поэтому держите наготове «огнетушитель» – любые внезапные претензии разбиваются о спокойствие и доброжелательность.

Teleprogramma.pro расскажет, какие еще особенности нужно учитывать знакам Зодиака.

Водолей

Будьте внимательны к потребностям окружающих. Возможно, кому-то из них понадобится ваша помощь – не отказывайте.

Любовь

У семейных пар все достаточно стабильно, а вот свободные представители знака получат шанс завести перспективное знакомство.

Финансы

Неделя максимально аккуратного обращения с деньгами. Никаких кредитов, никакого разбрасывания денег и, упаси господь, никаких микрозаймов.

Здоровье

Обычно проводить время не в четырех стенах, а на свежем воздухе полезно. Но на этой неделе лучше больше времени проводить в тепле и не переохлаждаться.

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Овен

Успешность Овнов на этой неделе зависит от самих Овнов – спасение утопающих… ну, вы знаете. Если вы сумеете создать себе позитивный настрой и пронести его через всю неделю, у вас все будет получаться легко и словно бы само собой. А также избегайте ссор и помогайте окружающим – и вам воздастся.

Телец

Тельцы – не самые большие любители торопиться. Вот и не отходите от привычного стиля. События на неделе могут вас подталкивать к быстрым решениям, но не поддавайтесь на эту провокацию – не принимайте никаких важных решений, не собрав всю нужную информацию и тщательно ее не перепроверив.

Близнецы

Близнецы не могут похвастаться безоблачным небом над своей головой – в сфере взаимоотношений с окружающими полно грозовых туч. Чтобы этот шторм обошел вас стороной, уделяйте больше внимания близким и важным для вас людям, идите на компромисс, проявляйте гибкость. Погода в доме – важнее всего.

Рак

Под лежачий камень вода не течет. Ракам следует проявить активность и не упускать возможности, которые сами идут к вам в руки. Не пускайте дело на самотек – это важно, потому что вы будете склонны игнорировать удачные шансы. И фортуна вам за это спасибо не скажет. Не гневите эту барышню, она старалась, ответьте ей взаимностью.

Лев

Львам захочется быть главными во всем. Вы, конечно, любите командовать, но на этой неделе такое поведение неразумно. И в отношениях, и в работе сейчас куда больше ценится равноправное партнерство. А если вы хотите, чтобы люди поступили так, как нужно вам – не давите, а нежно договаривайтесь. Обаяния вам для этого не занимать.

Дева

Девам стоит заняться разумным распределением времени и ресурсов. Всех дел не переделать, расставьте приоритеты и придерживайтесь плана. Не пытайтесь сделать больше, чем вы можете, рискуете заработать переутомление. Находите время для отдыха и расслабления, вам понравится, вот увидите.

Весы

Весов может бросать из крайности в крайность: то вы бесконечно унылы, то невоздержанно радостны, вот готовы кутить, спуская все деньги, а вот пытаетесь решить все финансовые проблемы разом. Как вы уже, наверное, догадались, ваша задача на этой неделе – держать баланс. И тогда вы и в любви, и в работе, и в финансах достигнете успеха.

Скорпион

Скорпионы не выносят, когда что-то идет не по их плану. Не устраивайте скандалов, если кто-то вас подвел, просто не доверяйте этому человеку важных дел, а на будущее запомните это. Впрочем, совет не устраивать скандалов касается любых отношений. Еще один совет – не пользуйтесь людьми и не манипулируйте. Вы это умеете, но сейчас не стоит.

Стрелец

Стрельцам пора навести ревизию в своей жизни и расстаться с тем, что мешает вам двигаться дальше: старая одежда, предметы, которыми вы не пользуетесь, изжившие себя отношения. В конце концов, почистите телефонную книгу. Почувствуете большое облегчение. И не влезайте в чужие споры, пусть обойдутся как-нибудь без вас.

Козерог

У Козерогов наблюдается спад в вопросах взаимопонимания с людьми. Это, конечно, невероятно, но вы тоже можете заблуждаться и вы не всегда правы. Посмотрите на ситуацию со стороны – наверняка вы поймете, что в вашем поведении стоит подкорректировать, чтобы отношения с окружающими стали гармоничными.

Рыбы

На этой неделе у Рыб хорошо получатся дела, где нужно проявить внимательность, усидчивость и трудолюбие. Это касается и физического труда, и интеллектуального. Есть вероятность ссоры с кем-то из близких. Не тыкайте человека носом в его ошибки. Он быстро их осознает сам и – если вы не успеете наговорить лишнего – придет извиняться.