Красный конвертик: что надо сделать в 2023 году, чтобы обрести несказанное счастье - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что в 2023 году нужно проявлять больше милосердия и помогать близким людям. По ее словам, это станет символом процветания.

«Не забываем порадовать любимых и близких, пожилых и детей красным конвертиком с любой суммой в нем - как символом процветания, а главное - взаимными искренними пожеланиями счастья, благодати, благополучия и здоровья», - заявила она.

Глоба напомнила, что год Кролика официально вступил в свои права.

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