Мистика и пробивная сила: что на самом деле приготовил нам Кролик - Глоба

Астролог Тамара Глоба напомнила, что Черный Водяной Кролик, наконец, вступил в свои законные права. Это животное, по ее словам, обладает смелостью и решительностью, пробивной силой.

«Также символ 2023 года - Заяц на Луне - говорит о мистических способностях, таинственности и скрытности, умении запутать следы и уйти от преследования. Сила, плодовитость, живучесть, смелость и осторожность одновременно также присущи Черному Водяному Кролику», - добавила она.

Глоба также подчеркнула, что Кролика надо встречать с надеждой и радостью, которые озаряют и поддерживают жизнь каждого человека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».