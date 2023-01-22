Володина назвала знак, у которого исполнится заветная мечта: счастье на пороге!

Василиса Володина рассказала 22 января, что для Тельцов наступило счастливое и интересное время. Оно будет полно разнообразных событий, которые сулят перемены в их жизни.

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Астролог заявила, что это период исполнения желаний. Телец будет удивлен, что даже самые нереальные мечтания начинают вдруг воплощаться в реальность и поверит в чудеса.

Володина посоветовала Тельцам заняться сейчас саморазвитием и познанием чего-то нового, это вскоре даст хороший результат.

Источник: rsute.ru.