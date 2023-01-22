Откажитесь сегодня от сладкого! Володина дала совет для счастливого будущего – почему

22 января – это тот день, когда людям нужно избавиться от всего лишнего, во всех смыслах этого слова. Об этом поведала знаменитый астролог Василиса Володина в своем Telegram-канале «Василиса Володина».

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«Сегодня прекрасный день, чтобы задуматься о качестве взамен количеству. Сделать шаг в сторону минимализма, натренировать терпение, навык сдерживать себя в мелочах ради большой цели.

Откажитесь от сладкого, очередной пары обуви «на выход», почистите мессенджеры от чатов, которые давно потеряли актуальность. Любая трата сегодня обязана пройти проверку на нужность. Между «хочется» и «действительно нужно» выбирайте последнее», - рекомендовала Василиса Володина.