Каких трех знаков зодиака нужно опасаться до конца января: их негатив поглощает и тянет на дно

Негативная энергия других людей может оказать губительное воздействие, это многие знают и чувствуют на себе. Иногда люди, сами того не желая, своими тяжелыми эмоциями тянут других на дно. В январе астрологи выделили три знака, которых лучше обходить стороной.
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Козероги начнут позволят себе лишнее поле 20 января, их слова могут многих ранить вокруг.
Львы сорвутся в январе даже на самых близких людях, поэтому лучше с ними ограничить контакт.
Стрельцам в январе будет казаться, что причина их бед в январе – все вокруг, но только не они. Такие беспочвенные обвинения вряд ли кому-то понравятся.
Источник: belnovosti.by.