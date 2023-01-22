Каких трех знаков зодиака нужно опасаться до конца января: их негатив поглощает и тянет на дно

Какие три знака зодиака нужно опасаться до конца января: их негатив поглощает и тянет на дно

Названы три знака зодиака, которые будут агрессивны до конца января. Фото: Global Look Press

Лучше сконцентрироваться на позитиве и добре.

Негативная энергия других людей может оказать губительное воздействие, это многие знают и чувствуют на себе. Иногда люди, сами того не желая, своими тяжелыми эмоциями тянут других на дно. В январе астрологи выделили три знака, которых лучше обходить стороной.

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Козероги начнут позволят себе лишнее поле 20 января, их слова могут многих ранить вокруг.

Львы сорвутся в январе даже на самых близких людях, поэтому лучше с ними ограничить контакт.

Стрельцам в январе будет казаться, что причина их бед в январе – все вокруг, но только не они. Такие беспочвенные обвинения вряд ли кому-то понравятся.

Источник: belnovosti.by.

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