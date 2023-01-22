Каких трех знаков зодиака нужно опасаться до конца января: их негатив поглощает и тянет на дно

Козероги начнут позволят себе лишнее поле 20 января, их слова могут многих ранить вокруг.

Львы сорвутся в январе даже на самых близких людях, поэтому лучше с ними ограничить контакт.

Стрельцам в январе будет казаться, что причина их бед в январе – все вокруг, но только не они. Такие беспочвенные обвинения вряд ли кому-то понравятся.

Источник: belnovosti.by.