«Откроются новые горизонты»: Тамара Глоба назвала знак, которому 22 января можно ждать хороших событий

Стало известно, кому из знаков 22 января звезды дадут шанс много изменить.
Астролог Тамара Глоба заявила, что для Скорпионов воскресенье, 22 января станет удачным днем.
«День подходит как для общения, так и для поиска новых союзников. Скорпионы настолько вдохновляюще рассказывают о своих идеях, что равнодушных просто не остается. Весьма вероятно, начнутся неформальные отношения с деловыми партнерами», – отметила Тамара Глоба.
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Для тех Скорпионов, что сосредоточенны на получении новых знаний, день сулит успех. А еще может поступить предложение о новой работе.
«А в учебе могут быть значительные успехи. Скорпионы быстро запоминают новую информацию. Вполне возможно, поступят предложения о смене рабочего места. Таким образом, откроются новые горизонты», – добавила Глоба для rsute.ru.