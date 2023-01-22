«Откроются новые горизонты»: Тамара Глоба назвала знак, которому 22 января можно ждать хороших событий

Для тех Скорпионов, что сосредоточенны на получении новых знаний, день сулит успех. А еще может поступить предложение о новой работе.

«А в учебе могут быть значительные успехи. Скорпионы быстро запоминают новую информацию. Вполне возможно, поступят предложения о смене рабочего места. Таким образом, откроются новые горизонты», – добавила Глоба для rsute.ru.