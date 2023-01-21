«Вспомните 2023 год как поменявший всю вашу жизнь»: Володина заявила, что у Водолеев появится шанс себя проявить

2023 год будет очень важным для Вас, любимые Водолеи. Он зовет на подвиги, открывает совершенно новую главу в Вашей жизни, которая продлится два десятилетия. Полностью осознать изменения вы сможете только в 2024 году, а пока закладывается их фундамент. Когда-нибудь, лет через 10, вы вспомните 2023 год как поменявший всю Вашу жизнь. А сейчас на Вас как будто начнет нисходить большая сила, внутри пробуждаются огромные энергии – и все это начинает менять жизнь вокруг вас. Точнее, помогает вам менять ее своими руками. Если вы давно ждали каких-то особенных возможностей и шансов, считайте, что час настал. Но не потому, что возможности сами собой нашлись, а потому, что вы сами их сотворили из ничего», – пояснила Володина.

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Она также отметила, что этот знак зодиака начнет создавать свой ми, который будет наполнен событиями и свершениями. По словам астролога, Водолеи не только себя выжмут до последней капли, но и окружающим не дадут спуску. И эксперт подчеркнула, что инициативу надо взять свои руки.

Василиса уверена, что у предпринимателей появится энтузиазм начать новое дело или старое перезапустить так, чтобы оно стало успешнее. А вот политики и актеры смогут влиять на людей и притягивать их себе, что позволит им задействовать новые ресурсы.

Если Водолеи приложат усилия и повысят свои управленческие способности, то им будет проще себя держать в руках и направлять других в нужное для них русло. Об этом Володина написала в своем Телеграм-канале.