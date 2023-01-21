«Вспомните 2023 год как поменявший всю вашу жизнь»: Володина заявила, что у Водолеев появится шанс себя проявить

Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: соцсети звезды

Астролог отметила, что Водолеи будут усиленно создавать свой новый мир. Она раскрыла их гороскоп на год.

Василиса Володина уже много лет развивается как астролог. Многие ее знают по шоу «Давай поженимся. Примечательно, что эксперт дает свои прогнозы на будущее и делится гороскопам регулярно. На этот раз она рассказала, каким год будет для Водолеев. И выяснилось, что в их жизни настанут приятные перемены. 

2023 год будет очень важным для Вас, любимые Водолеи. Он зовет на подвиги, открывает совершенно новую главу в Вашей жизни, которая продлится два десятилетия.

Полностью осознать изменения вы сможете только в 2024 году,  а пока закладывается их фундамент. Когда-нибудь, лет через 10, вы вспомните 2023 год как поменявший всю Вашу жизнь.

А сейчас на Вас как будто начнет нисходить большая сила, внутри пробуждаются огромные энергии – и все это начинает менять жизнь вокруг вас. Точнее, помогает вам менять ее своими руками. Если вы давно ждали каких-то особенных возможностей и шансов, считайте, что час настал. Но не потому, что возможности сами собой нашлись, а потому, что вы сами их сотворили из ничего», – пояснила Володина.

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Она также отметила, что этот знак зодиака начнет создавать свой ми, который будет наполнен событиями и свершениями. По словам астролога, Водолеи не только себя выжмут до последней капли, но и окружающим не дадут спуску. И эксперт подчеркнула, что инициативу надо взять свои руки.

Василиса уверена, что у предпринимателей появится энтузиазм начать новое дело или старое перезапустить так, чтобы оно стало успешнее. А вот политики и актеры смогут влиять на людей и притягивать их себе, что позволит им задействовать новые ресурсы. 

Если Водолеи приложат усилия и повысят свои управленческие способности, то им будет проще себя держать в руках и направлять других в нужное для них русло. Об этом Володина написала в своем Телеграм-канале.

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