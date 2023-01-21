Ополчатся даже на близких: астрологи предупредили, какие знаки зодиака будут невыносимы до конца января

Астрология

Фото: Global Look Press

Три знака зодиака будут отталкивать окружающих ужасным поведением в конце месяца.

Январь непростой месяц. После праздников нужно вернуться к привычному ритму жизни. Однако на некоторых еще звезды влияют негативно. Астрологи предупредили, что некоторые знаки зодиака в конце января проявят себя не лучшим образом. Эксперты выделили Козерогов, Львов и Стрельцов. 

На этот раз Козероги истощили свое эмоциональное состояние. В их жизни произошло очень много событий. Этому знаку зодиака стало сложно соблюдать правила приличия и быть вежливым. По этой причине после 20-х числах января они порой многое себя позволят, начнут говорить все, что придет в голову. Их поведение будет особенно вызывающим.

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Многие знают, о вспыльчивости Львов. Их характер совсем непростой, а в этот период они вообще не будут походить на себя. Лучше обходить Львов стороной, так как они будут срываться на всех, а также на своих родных.

Стрельцам будет сложно, так как они будут злиться. У них возникнет ощущение, что вокруг все специально делают так, чтобы помешать их планам. Они будут на взводе, поэтому забудут про правила приличия. Стрельцы не смогут быть вежливыми, пишет  портал «Белновости».

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