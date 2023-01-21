Держите эмоции под контролем: Елена Мун поделилась гороскопом на 21 января для всех знаков зодиака

Эксперт по созвездиям Елена Мун сделала прогноз на первый день выходных на этой неделе.
Мун отметила, 21 января является благоприятным для очищения днем. Можно медитировать и проводить специальные обряды чистки пространства или просто устроить уборку в квартире.
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Елена Мун посоветовала держать эмоции под контролем в эту субботу. Так удастся избежать ненужных ссор.
Полезно 21 января держать пост. Не стоит перегружать организм тяжелой пищей.
А еще в этот день проявятся нерешенные вопросы за лунный месяц. Об этом Мун сообщила vnimanie.pro.
Напомним, ранее стало известно, какие четыре имени обрекают своих обладательниц на одиночество.