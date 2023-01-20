«Пышет энергией и любит всех вокруг»: Василиса Володина назвала человека — подчинитесь ему и все будет

Василиса Володина

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Астролог Василиса Володина посоветовала, представителям какого знака зодиака в эту пятницу лучше не перечить.

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале дала прогноз на текущую пятницу, а точнее даже, на вечер пятницы.

Василиса Володина порекомендовала всем присмотреться повнимательнее к людям, рожденным под знаком Водолея. Сейчас как раз наступило их время — с 20 января по 19 февраля.

По словам Василисы Володиной, если Водолеи вам что-то предложат, лучше подчиниться, точнее, согласиться — не пожалеете.

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«Солнце перемещается в Водолей, выводя на авансцену представителей этого знака. Присмотритесь к своему окружению: кто из друзей или коллег вдруг пышет энергией, эрудицией и любит всех вокруг.

Если такой человек зовет вас сегодня в свой проект или в гости — соглашайтесь. Как минимум нескучно проведете время, максимум… этого и сами Водолеи не знают. Границ-то в космосе нет», — написала в телеграм-канале Василиса Володина.

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