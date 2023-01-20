«Пышет энергией и любит всех вокруг»: Василиса Володина назвала человека — подчинитесь ему и все будет

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале дала прогноз на текущую пятницу, а точнее даже, на вечер пятницы.

Василиса Володина порекомендовала всем присмотреться повнимательнее к людям, рожденным под знаком Водолея. Сейчас как раз наступило их время — с 20 января по 19 февраля.

По словам Василисы Володиной, если Водолеи вам что-то предложат, лучше подчиниться, точнее, согласиться — не пожалеете.

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