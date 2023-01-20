«Границ в космосе нет»: Василиса Володина сделала важное предзнаменование о надвигающемся событии

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале делает прогноз на каждый наступивший день года. В эту пятницу Солнце переместилось в Водолей, наступило время людей, рожденных под этим знаком зодиака.

Василиса Володина дала совет присмотреться именно к тем, кто появился на свет в период с 20 января по 19 февраля. И пойти у них на поводу. Вам же лучше будет, если примите предложение Водолеев.

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