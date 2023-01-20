Глоба назвала период важного поворота для России и мира в 2023 году

Астролог Тамара Глоба заявила, что 2023 год — год Марса по европейскому календарю. По ее словам, он продолжит события 2022-го, потому что это время противостояния Красной планеты.

«Пик влияния Марса — в декабре и январе. Выйдет он из этой петли лишь в конце марта. Но нужно сказать, что конец этого и начало следующего года — время, когда будет посеяно больше всего проблем», — заявила она.

Глоба подчеркнула, что мировая экономика также продолжит страдать. Перемен, по ее мнению, будет достаточно.

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