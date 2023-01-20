Как сделать год Черного Зайца удачным — советы шамана Карагая

В ночь с 21 на 22 января наступает новый год по восточному календарю — год Черного Водяного Зайца. Шаман Карагай рассказал, что Заяц — вовсе не трус и не слабак, так что можно ожидать от наступающего года вполне реальных удач.

«Год с таким покровителем обещает быть неплохим. Перечитайте сказки, и вы поймете, что зайки серенькие — трусишки только в самом начале. Со временем они не только обрастают нужными защитниками и группой поддержки, которая помогает решить все заячьи проблемы, но и сами способны заступничать.

В характере Зайца есть самоуверенность, которая нам порой кажется излишней, но потом мы видим, что именно эта черта помогает этому животному взять свое», — объяснил шаман.