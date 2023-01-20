Подставы и удары: этот знак зодиака ждут испытания — Глоба

Астролог Тамара Глоба считает, что представителей знака зодиака Весы ждут серьезные испытания в ближайшее время. По ее словам, эти люди могут стукнуться с предательствами.

«В работе в течение года перемены, круг ценных сотрудников сужается, коллектив меняется. Могут быть удары и подставы», — заявила она.

При этом Глоба подчеркнула, что Весам надо сохранять спокойствие и не поддаваться на эмоции. В противном случае это негативно скажется на здоровье.

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