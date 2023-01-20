Жизнь перевернется с ног на голову! Четыре знака зодиака, которых ждут серьезные перемены — Глоба

Тамара Глоба в шоу «Давай поженимся!»

Тамара Глоба в шоу «Давай поженимся!»

Главное, быть к ним готовыми.

Астролог Тамара Глоба заявила, что у четырех знаков зодиака в год Кролика произойдут серьезные перемены, которые разобьют их жизнь на «до» и «после». Причем не обязательно, по ее словам, что изменения будут плохие.

«Их жизнь в наступившем году перевернется с ног на голову. Главное, к этому быть готовыми», — заявила она.

Речь идет о Близнецах, Раках, Девах и Скорпионах.

Глоба подчеркнула, что перемены будут касаться финансовых вопросов и личной жизни.

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