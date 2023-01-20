Мир рухнул! Глоба назвала знак зодиака, которого ждет разочарование в жизни

Астролог Тамара Глоба считает, что у Раков вторая половина года будет сложной на эмоции. По ее словам, у представителей этого созвездия появится страх и тревожность по поводу дальнейшей жизни.

«Вокруг вас нарастают, словно снежная лавина, некие события, которые уже невозможно игнорировать. Крайне важно — не наворотить глупости. Вам покажется, что мир рухнул», — заявила она.

При этом с деньгами у Раков все будет отлично. Они смогут преумножить свой капитал и отложить заначку.

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