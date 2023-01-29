Терпение и сочувствие: что нас ждет 29 января

Стрельцы

Сегодня у вас будет возможность познакомиться с новыми людьми и встретиться со старыми друзьями, которых вы давно не видели. Вы извлечете максимум пользы из вашего совместного времени, участвуя в какой-то увлекательной деятельности и наслаждаясь ею в полной мере.

Водолеи

Щедрость по отношению к окружающим вас людям всегда будет приносить вам пользу. Сегодня вы получше узнаете свои глубокие сильные стороны - доброту, сострадание и сочувствие. Благодаря им вы сможете занять особое место в сердцах людей. Это придаст вашему присутствию другую ауру и позволит вам наладить контакт с окружающими вас людьми.

Рыбы

Сегодня один из тех дней, которые созданы специально для вас, поэтому выходите на улицу с веселым настроением и огнем в нутрии. Возможно, вы этого не осознаете, но ваше приподнятое настроение может не только распространиться на всех окружающих, но и стать источником большой удачи. Воспользуйтесь своим энтузиазмом и займитесь незавершенными делами.

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