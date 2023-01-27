Потери в деньгах: три знака зодиака, которых ждет беда 27 января

Тельцы

Постарайтесь сегодня сохранять спокойствие в офисе, так как вы склонны немного выходить из себя. Чрезмерная рабочая нагрузка может держать вас в напряжении весь день, и вы можете сорваться. Возможны небольшие споры с теми, кто работает на вас, но вы должны проявлять сдержанность и сохранять профессиональную манеру поведения. Эти мелкие проблемы со временем разрешатся сами собой, если вы постараетесь просто не обращать на них внимания.

Близнецы

Ваша способность решать проблемы была хорошо оценена начальством и вы начинаете получать заслуженные похвалы. Сегодня вы получите очередную возможность показать, что способны справиться с любой задачей.

Рыбы

Сегодня вас поддержат в ваших решениях ваши коллеги. Вы обнаружите, что в целом подчиненные и начальство на вашей стороне, поэтому вы можете продолжать реализацию своих проектов в соответствии с планом. Используйте этот шанс, чтобы внедрить новые инициативы и укрепить репутацию лидера.

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