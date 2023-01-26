Знаки зодиака, которым грозит опасность со здоровьем 26 января

Весы

Избегайте соблазнов и не перекусывайте вредной пищей, особенно в незнакомых заведениях. Алкоголь в этот день также не рекомендуется. Домашняя еда собственного приготовления – наиболее безопасный для вас вариант, так как велика вероятность отравления.

Стрельцы

Вам захочется сегодня свернуть горы, но на волне энтузиазма вы можете не слышать потребностей своего организма. Доводить себя до переутомления – не лучшая идея. Козероги, по возможности не садитесь сегодня за руль. Велика вероятность возникновения дорожно-транпортных происшествий, которые нанесут урон не столько вашему здоровью, сколько автомобилю.

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