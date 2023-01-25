Противники и удары: три знака зодиака, которых ждут испытания 25 января

Овны

Вполне вероятно, что ваш день начнется не так, как вы планировали. Это может быть связано с какими-то нерешенными трудностями на работе или отсутствием сотрудничества со стороны коллег. С другой стороны, вы найдете в себе терпение и решимость. Ваше упорство, несомненно, окажет благотворное влияние на препятствия и противников. Вы можете обнаружить, что все начинает идти своим чередом, и день, который начинался немного мрачно, заканчивается с чувством удовлетворения и радости.

Львы

Вы можете быть раздражительными и терять самообладание при малейшей провокации. Вам следует избегать споров в любой форме, особенно в семье. Отбросьте все недавние ссоры и обиды, так как это временное явление. Ваша задача - сохранять спокойствие и не начинать ссоры с родными, которые могут разрушить мир и гармонию в доме.

Весы

Ваши мысли будут разбегаться в разные стороны. Ваш неугомонный разум может быть перевозбужден и вам будет трудно сосредоточиться на одной задаче. Постарайтесь не брань на себя слишком много и избегайте лишней ответственности.

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