Расклад на удачу по дате рождения: властелин судьбы завладеет щедрым карьерным шансом, - Володина

Для Львов 2023 год станет краеугольным. Василиса Володина в своем Telegram-канале подметила, что у представителей этого знака зодиака в первом полугодии в профессиональной зоне активничает Северный узел, который обычно задает направление особенных усилий и размышлений.
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А уже с весны туда же (в дом работы, - Прим. ред.) придет и Юпитер, который принесет щедрые шансы. Но они потребует осмысленного подхода. Попытать удачу могут те, кто родился с 23 июля по 21 августа.
Юпитер всегда много обещает, но одаривает далеко не всех. Только дальновидных и тех, кто заранее готовится к его посулам. Таким образом, заветную должность на работе и карьерный рост получат те Львы, которые занимались своим развитием.
«Не дожидаясь наступления марта 2023 года, проанализируйте, а что подтянуть, что проработать, что улучшить в знаниях и навыках, чтобы Юпитер не только пообещал, но и выполнил. Ближайшие месяцы призывают учиться, учиться и еще раз учиться», - добавила астролог.