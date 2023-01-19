Расклад на удачу по дате рождения: властелин судьбы завладеет щедрым карьерным шансом, - Володина

Для Львов 2023 год станет краеугольным. Василиса Володина в своем Telegram-канале подметила, что у представителей этого знака зодиака в первом полугодии в профессиональной зоне активничает Северный узел, который обычно задает направление особенных усилий и размышлений.

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А уже с весны туда же (в дом работы, - Прим. ред.) придет и Юпитер, который принесет щедрые шансы. Но они потребует осмысленного подхода. Попытать удачу могут те, кто родился с 23 июля по 21 августа.